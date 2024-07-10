Выплату на покупку школьной формы получили 87 многодетных семей Сергиева Посада

Многодетным семьям Московской области с низкими доходами, в которых воспитываются школьники, можно оформить ежегодную денежную выплату. С начала года выплату получили 87 многодетных семей Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Подача заявлений открыта в электронном виде, достаточно заполнить заявление и прикрепить документы. Заявку рассмотрят в течение 7 рабочих дней. В случае положительного решения деньги поступят по указанным реквизитам банковского счета.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» доступна на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка». Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей, которые обучаются в образовательных организациях Подмосковья. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе — 18 296 рублей.

При заполнении заявления нужно указать данные о составе семьи, супруге и детях, предоставить сведения о доходах и отметить реквизиты для перечисления выплаты. Также необходимо прикрепить подтверждающие документы. Если в семье несколько школьников до 18 лет, тогда следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка.

В ведомстве дополнили, что прием заявлений осуществляется по 30 ноября текущего года включительно, сумма выплаты составляет 7 000 руб. на каждого школьника. Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram«Социалка. Сергиев Посад»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.