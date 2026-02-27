Выпавший с 10 этажа в Петербурге ребенок идет на поправку

сегодня в 20:17

Прохожие в Петербурге поймали мальчика на растянутую куртку

Полуторагодовалый мальчик, выпавший с десятого этажа в Санкт-Петербурге, находится в стабильном состоянии средней тяжести и идет на поправку, сообщает RT .

Инцидент произошел 26 февраля. Прохожие успели растянуть куртку и поймали ребенка, который выпал из окна десятого этажа. После этого мальчика передали медикам.

По данным источника RT, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Близкие семьи рассказали, что мальчик идет на поправку. Кадры спасения опубликовал Telegram-канал RT.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что люди, спасшие ребенка, получат премию имени Тиграна Кеосаяна.

