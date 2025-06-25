Вылетевший из Петербурга спецборт приземлился в Нью-Йорке
Flightradar24: борт летного спецотряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке
Фото - © Telegram-канал SHOT
Борт специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Цели его визита неизвестны, сообщает SHOT.
Согласно данным портала Flightradar24, авиалайнер вылетел из Санкт-Петербурга в США 25 июня. Судя по карте полета, чтобы попасть в Нью-Йорк, борт обогнул Скандинавский полуостров и пролетел мимо Исландии.
Он приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди около 22:30 по московскому времени.
Пока неизвестно, с какой именно целью самолет, принадлежащий летному отряду «Россия», прибыл в США. Уточняется, что данный борт обычно используется для дипломатических полетов.
Официальных комментариев от российских властей по этому поводу не поступало.