Вылетевший из Петербурга спецборт приземлился в Нью-Йорке

сегодня в 22:58

Борт специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Цели его визита неизвестны, сообщает SHOT .

Согласно данным портала Flightradar24, авиалайнер вылетел из Санкт-Петербурга в США 25 июня. Судя по карте полета, чтобы попасть в Нью-Йорк, борт обогнул Скандинавский полуостров и пролетел мимо Исландии.

Он приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди около 22:30 по московскому времени.

Пока неизвестно, с какой именно целью самолет, принадлежащий летному отряду «Россия», прибыл в США. Уточняется, что данный борт обычно используется для дипломатических полетов.

Официальных комментариев от российских властей по этому поводу не поступало.