Выкидывали из машины на ходу: какие банды были в Подмосковье в 90-х

Юрист назвал банду Капущу самой кровавой бандой Подмосковья 1990-х, поскольку ее участники не жалели никого, в том числе детей. Ее главарем был этнический болгарин из Казахской ССР Николай Капущу. После того как он отсидел срок за убийство, мужчина приехал в Россию и начал набирать новую банду.

Изначально они занимались тем, что просто отбирали машины. Однако после появления в ОПГ Владимира Никитина (Вовы Маленького), начался настоящий беспредел — они переориентировались на мелких коммерсантов и подпольных производителей водки. Также Бушманов вспомнил, как они планировали похитить бензовоз, пригнать его к зданию ОВД и взорвать.

Убийство семьи Елены Лариной стало наиболее жутким преступлением банды Капущу. Бандиты ворвались в их жилище, вырубили супруга предпринимательницы-челночницы, возившей товары из-за границы, прямо на ее глазах расправились с ее детьми, а после убили и ее саму и подожгли дом.

Бушманов вспомнил и еще одну ОПГ — банду Корчагиных, которая бесследно пропала в 1996. Братья Виктор и Дмитрий Корчагины в начале 90-х сформировали окружение из крепких молодых людей и начали борьбу за самые прибыльные рынки с другими группировками. Они значительно укрепили свои позиции и стали более опытными. Вскоре у них возник конфликт с ОПГ из Подольска.

В марте 1996 года они договорились о «стрелке» в кафе в Чехове. Как только местные участники банды вошли в заведение, туда вломились вооруженные люди в масках. Весь их состав принудительно уложили на пол, а затем, сгруппировав, загрузили в закрытый грузовик и уехали неизвестно куда. По дороге начали разбираться пофамильно и нескольких «лишних» просто выбросили из машины на ходу.

Ни ОМОН, ни РУБОП не проводили официальных операций в тот день. Выжившие подчеркнули, что «маски-шоу» работали очень профессионально. Они аккуратно арестовали только тех, кто был указан в списке на устранение — братьев Корчагиных и четверых их соратников.