«Выходи, брат!»: столичный курьер нашел мышь в варежке на руле велосипеда

В Москве курьер обнаружил мышь в варежке на своем электровелосипеде. При этом животное отказывалось покидать теплую и мягкую «нору», сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

На опубликованных кадрах видно, как курьер выходит из подъезда жилого дома и подходит к своему электротранспорту. В этот момент молодой человек замечает мышь, которая смотрит на него из левой варежки на руле велосипеда.

«Я хотел сейчас сесть на велик, а у меня там мышь в варежке. Эй, выходи отсюда, брат! Выходи, братан, мне ехать надо!» — обращается в грызуну автор ролика.

Пригревшаяся мышь не хотела покидать уютную варежку. Чем закончилась история, неизвестно.

