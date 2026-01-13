«Выходи, брат!»: столичный курьер нашел мышь в варежке на руле велосипеда
В Москве курьер обнаружил мышь в варежке на своем электровелосипеде. При этом животное отказывалось покидать теплую и мягкую «нору», сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
На опубликованных кадрах видно, как курьер выходит из подъезда жилого дома и подходит к своему электротранспорту. В этот момент молодой человек замечает мышь, которая смотрит на него из левой варежки на руле велосипеда.
«Я хотел сейчас сесть на велик, а у меня там мышь в варежке. Эй, выходи отсюда, брат! Выходи, братан, мне ехать надо!» — обращается в грызуну автор ролика.
Пригревшаяся мышь не хотела покидать уютную варежку. Чем закончилась история, неизвестно.
