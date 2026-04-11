Выгода около 30 тыс: пенсионер-юрист засудил аптеку, пытавшуюся его обсчитать

Бывший судья из столицы отсудил 30 тыс. рублей у аптеки, которая не дала ему положенную скидку в 315 рублей, сообщает Mash .

Горожанин заказал на сайте аптеки антисептик за 615 рублей, а когда он пришел забирать, то пенсионеру сказали, что акция закончилась, поэтому нужно доплатить. Обычный человек махнул бы рукой, но мужчина написал претензию, которую в аптеке проигнорировали. Тогда пожилой москвич решил идти в суд.

В мировом суде представители аптеки говорили что-то про временную скидку, но доказать не могли. В итоге было решено, что цену менять нельзя.

Суд заставил аптеку продать товар по старой цене, а также оплатить компенсацию в 30 тыс. рублей за тяжелые моральные мучения, судебные расходы и штраф.

