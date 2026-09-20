Выездные комиссии УИК продолжают работу в населенных пунктах Подольска

Мобильные избирательные комиссии провели голосование в отдаленных населенных пунктах городского округа Подольск, обеспечив возможность участия в выборах для всех жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«К нам сегодня приехало выездное голосование. Я проголосовал сам и контролирую, чтобы жители тоже активно участвовали. Надо проявить свою гражданскую позицию — это необходимо для нашего будущего, для наших детей. Поэтому считаю, что голосовать нужно обязательно», — поделился заместитель председателя Общественной палаты, староста деревни Лемешово Кирилл Рожок.

На сегодняшний день таким образом проголосовали уже 20 жителей деревни. Выездной формат удобен: жителям не нужно ехать на отдаленные участки — они голосуют прямо у себя дома.

Жители отмечают, что такая форма голосования делает процесс максимально доступным и комфортным, а также позволяет каждому реализовать свое избирательное право без лишних сложностей. Работа выездных комиссий продолжится до конца дня голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.