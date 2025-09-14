Выездную администрацию проведут в Старых Химках

В среду, 17 сентября, в Старых Химках состоится выездная администрация. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Ватутина, дом 2 (лицей № 7).

На встрече каждый житель сможет получить консультацию и обратиться к профильным службам по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, ЖКХ, предпринимательства. Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. В ближайшую среду пройдет уже 35-я выездная администрация с начала года.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для это необходимо отсканировать QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.