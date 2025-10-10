Выездную администрацию проведут в Старых Химках

15 октября, в Старых Химках проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Маяковского, дом 23А (школа № 8).

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах социальной политики, коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, дорог и здравоохранения.

«Выездная администрация — это важный формат взаимодействия власти и жителей. Такие встречи позволяют оперативно реагировать на запросы горожан и находить эффективные решения для дальнейшего развития городского округа», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 им. Матвеева Ольга Игнатьева.

Каждый желающий может подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.