Выездную администрацию проведут в Новых Химках

5 ноября в Новых Химках проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа № 1).

«Такие встречи позволяют жителям напрямую пообщаться с представителями администрации, поделиться своими предложениями и получить ответы на волнующие вопросы. Это важный формат открытого диалога, который помогает сделать наш город комфортнее и уютнее для всех», — отметила депутат, директор школы № 1 Галина Болотова.

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, социальной политики, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.