Выездной прием граждан прошел в Электростали

В Электростали в библиотеке «Буратино» прошел выездной прием жителей. В мероприятии приняли участие заместители главы городского округа, а также профильные специалисты по направлениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз вместе с первым заместителем Ольгой Викторовной Печниковой на приеме присутствовал прокурор города Алексей Валерьевич Жоров. На подобных встречах также регулярно присутствуют сотрудники местных медицинских учреждений, к которым жители могут обратиться с вопросами, касающимися здравоохранения.

С наступлением тепла электростальцы активно интересуются, когда в городе начнутся работы по благоустройству дворов и тротуаров. Также жители просили обустроить искусственные неровности на проспекте Южном и во дворе на улице Мира, д. 28. Эти адреса будут внесены на рассмотрение в комиссию по безопасности дорожного движения, после чего будет принято решение о целесообразности их установки.

Кроме того, поступали стандартные вопросы по ремонту подъездов и качеству их уборки, а также по содержанию дворовых территорий.

Все вопросы были зафиксированы, взяты в работу, жители получат на них письменные ответы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.