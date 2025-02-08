Выездное совещание по запросу жителей прошло в Мытищах

Заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации г. о. Мытищи Александра Кармишева провела выездное совещание совместно с представителями управления ЖКХ, управляющей компании, Госавтоинспекции, Сергиево-Посадского регионального оператора и представителями магазина «Чижик». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В управление потребительского рынка и услуг г. о. Мытищи от жителей дома № 78 на Новомытищинском проспекте поступали многочисленные жалобы по трем основным вопросам: перенос контейнерной площадки, перепланировка нежилого помещения, организация безопасной зоны разгрузки магазина «Чижик».

Александра Кармишева отметила, что в ходе встречи обсудили возможные пути решения проблемы.

«Сейчас важно выбрать тот вариант, который позволит разрешить ситуацию наилучшим образом, не создавая неудобств для жителей», — сказала она.

По итогам выезда было принято положительное решение о переносе контейнерной площадки, взят на контроль вопрос перепланировки нежилого помещения. Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции разъяснил, как именно с точки зрения соблюдения правил дорожного движения должен осуществляться проезд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.