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Выездная консультация по вопросам похоронного дела пройдет в Клину 22 ноября

22 ноября в Клину состоится выездная консультация жителей в сфере погребения и похоронного дела. Акция пройдет в МФЦ городского округа Клин по адресу: г. Клин, Советская пл., д. 18А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На бесплатной консультации можно получить необходимую информацию о том, как оформить место захоронения, как получить место для создания семейного (родового) захоронения и по другим вопросам сферы погребения и похоронного дела.

Если жители не знают, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела и какие документы для этого необходимы — консультанты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» готовы предоставить исчерпывающую информацию по этим и другим интересующим вопросам.

Узнать специалистов можно по информационному баннеру учреждения, а также по форменной одеже в цветовой гамме и с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

Анонс выездных консультаций в ноябре можно посмотреть по ссылке.

Также проконсультироваться в сфере погребения и похоронного дела можно по телефону круглосуточной горячей линии: +7 (498) 568-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.