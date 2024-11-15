«Выездная администрация» в этот раз работала в д Новоселки

Традиционно, обращения касались разных тем. В разъяснении вопросов принимали участие профильные заместители, депутаты, руководители разных служб: ЖКХ, УК, образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

«В частности, родители школьников обратились к нам с просьбой о выделении школьного автобуса для детей, обучающихся в образовательных учреждениях города. Таких в населенном пункте — 10. Сейчас до места учёбы ребята добираются на рейсовом автобусе. Вопрос приобретения школьного автобуса в настоящее время прорабатываем совместно с управлением образования. С вводом в эксплуатацию нового здания средней школы № 1 (в 2025 году) ожидаем пополнение школьного автопарка. Дополнительный автобус позволит нам решит вопрос с доставкой детей, в том числе, и из деревни Новосёлки, до места учебы. Спасибо жителям за активность и неравнодушие», — отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.