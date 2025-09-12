Выездная администрация состоялась в Раменском округе в селе Строкино

Диалог с жителями в формате выездной администрации продолжается. На этот раз глава Раменского муниципального округа, профильные заместители и руководители ведомств, принимали граждан в селе Строкино в стенах Власовской школы № 13, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К Эдуарду Малышеву обратилась староста деревни Аксеново с вопросом обустройства пешеходного перехода к дому культуры.

Обсудили со старостой деревни Аксеново и вопрос по созданию футбольной площадки для местных ребят. Данную просьбу взяли на рассмотрение. Традиционно жителей волнуют и такие вопросы как строительство и ремонт дорог, благоустройство территории, а также вопросы, связанные с имущественным комплексом. Зачастую к представителям власти обращаются целыми инициативными группами.

«Благодарю жителей за активную позицию и ценные предложения, которые помогают сделать наш округ лучше!» — заключил глава Раменского округа.

Все поступившие обращения взяты в работу и находятся под личным контролем главы округа Эдуарда Малышева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.