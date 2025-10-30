Выездная администрация работала в поселке Черусти округа Шатура

Во время выездной администрации черустинцы узнали о планах развития поселка и задали вопросы представителям власти. На встречу с жителями приехали не только глава Шатурского округа и его заместители, но и руководители различных организаций. Каждый был готов рассмотреть просьбы, жалобы и предложения от людей, проживающих в поселке.

В начале работы выездной администрации были заслушаны доклады о том, что уже делается и какие преобразования ждут населенный пункт. Например, началось строительство нового водозаборного узла в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Современный ВЗУ со станцией водоочистки позволит улучшить качество воды в рабочем поселке Черусти. Мощность водозаборного комплекса составит более 2800 кубических метров в сутки. Также будут проложены электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения», — рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Александр Киреев.

Возле Дома культуры в поселке идет благоустройство территории, где будет установлен памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же обустроят Вечный огонь, и 9 мая черустинцы смогут отпраздновать День Победы на территории нового мемориального комплекса. В скором времени начнется и капитальный ремонт учебного заведения. К следующему учебному году учащиеся и их педагоги получат новое современное пространство в стенах родной школы.

Помимо докладов и презентаций, представители администрации м. о. Шатура совместно с руководителями различных служб и организаций дали подробные разъяснения по интересующим людей вопросам. Так, жительница поселка Мария Данильцева смогла решить проблему с протечкой горячей воды на стыке трубы с полотенцесушителем. Представители управляющей компании приняли заявку, пообещав направить в квартиру женщины слесарей.

Подробные разъяснения по своему вопросу, связанному с пристройкой к частному жилому помещению, получила и Нина Евгеньевна. Ей удалось получить комментарии, не выезжая в Шатуру. Осталась довольна ответами и Татьяна Бозунова. Во время выездной она озвучила сразу несколько проблем.

«Кустарники по улице Третьего Интернационала обещали в течение двух недель вырубить. Это улучшит видимость при выезде на центральную дорогу. А вопрос с начислениями за электричество на общедомовые нужды разъяснит специалист, выехав на место», — поделилась жительница.

Несколько десятков вопросов были заданы черустинцами во время выездной администрации. Большинство тем были разобраны на месте. Там, где требуется более детальная проработка для принятия решения, специалисты направят в адрес заявителя письменный ответ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.