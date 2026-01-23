Выездная администрация прошла во Дворце культуры «Россия» в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел выездную администрацию во Дворце культуры «Россия». Он работал вместе с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой и депутатами округа Игорем Ермаковым, Максимом Валиковым, Мариной Беловой и Олегом Андрухом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе встречи были обсуждены с жителями самые актуальные темы: благоустройство, ЖКХ, спорт, помощь участникам СВО и их семьям, имущественные отношения, здравоохранение и социальную сферу.

Староста д. Нижнее Шахлово обратилась по вопросу уборки региональной дороги и остановочных павильонов, а также переноса остановки, расположение которой было изменено в ходе ремонта трассы. Обращение было взято на контроль и будет рассмотрено на Комиссии по безопасности дорожного движения.

«Особенно приятно получать обратную связь от наших жителей. Ранее ко мне обратилась Елена — многодетная мама, супруга участника СВО, — с вопросом о получении квартиры по договору социального найма. Вопрос был решен: семья получила жилье на улице Западной. Сейчас по ее заявлению занимаемся переводом детей в образовательные учреждения рядом с новым домом: в школу № 4 и детский сад „Умка“», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Следующая выездная администрация состоится 28 января в Пущино по адресу ул. Строителей, д. 18а (здание администрации).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.