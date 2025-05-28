Выездная администрация прошла в Волоколамске

Выездную администрацию провели в здании школы в деревне Клишино Волоколамского округа. На встречу пришли около 40 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Обсудить волнующие темы жители смогли не только с главой муниципалитета Натальей Козловой и профильными заместителями. На вопросы клишинцев отвечали руководители ресурсоснабжающих организаций, представители волоколамской больницы.

Во встрече также приняли участие представитель Волоколамского координационного центра подмосковного филиала «Фонда защитников Отечества» Марина Жукова и руководитель Волоколамского отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции Алексей Вирясов.

«Выездная администрация для жителей деревень и поселков — это возможность на месте получить консультацию профильного специалиста или даже нескольких, если в этом есть необходимость», — отметила Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.