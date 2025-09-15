Выездная администрация прошла в Мытищах на улице Рождественской

Проблема с кровлей, требующая немедленного решения, возникла в Мытищах по адресу: улица Рождественская, д. 2. Для урегулирования ситуации была организована срочная выездная встреча администрации с участием жителей и представителей профильных управлений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встречу провел директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислав Карнаухов. В обсуждении также приняли участие представители застройщика.

На встрече были обсуждены выявленные строительные недостатки кровли и план их устранения. Жители активно задавали вопросы представителю застройщика, что способствовало конструктивному диалогу.

По итогам встречи застройщику поручено провести обследование кровли на наличие скрытых дефектов. Обследование должно быть проведено в присутствии главного инженера управляющей компании до 19 сентября 2025 года. По завершении обследования застройщик предоставит план кровли секции № 5 с отметками о повреждениях, после чего будет составлено заключение и начнется ремонт. Далее обследуют и отремонтируют другие поврежденные секции. Представители управляющей компании проинформируют жителей о ходе работ через общедомовой чат.

Управление градостроительного и имущественного обеспечения запросит у застройщика детальную дорожную карту с планом работ, объемами, из сроками и видами по каждой секции. После завершения ремонта застройщик проведет пролив кровли для проверки на наличие протечек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.