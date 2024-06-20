Выездная администрация прошла в городе Белоозерский Воскресенского округа

сегодня в 12:58

В городском округе Воскресенск продолжаются встречи с жителями муниципалитета в формате выездной администрации. Вчера министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава округа Алексей Малкин, заместители главы и профильные специалисты администрации встретились с жителями города Белоозерский и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Огромная благодарность министру ЖКХ Московской области Антону Велиховскому, который также участвовал в нашей выездной администрации. Это огромная помощь муниципалитету. Все вопросы, особенно по ЖКХ и капитальному ремонту, были совместно взяты на контроль», — рассказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Жители обращались по темам ремонта кровли, капитального ремонта многоквартирного дома, уличного освещения, обустройства дорог и детских игровых площадок. Все обращения взяты в работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.