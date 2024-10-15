Выездная администрация прошла на ступинском предприятии АО «НПП „Аэросила“»

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с заместителем директора Научно-производственного предприятия «Аэросила» Олегом Голосеевым, представителями муниципалитета и Ступинской клинической больницы провел встречу с работниками компании в формате выездной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Аэросиловцы озвучили волнующие их вопросы руководителю муниципалитета и профильными заместителям.

К Сергею Мужальских обратились с вопросом об изменении расписания общественного транспорта. По словам жительницы поселка Малино, объединение ряда маршрутов и нарушение расписания негативно сказываются на возможности работников из других населенных пунктов вовремя добираться до места работы.

Руководитель муниципалитета сообщил о причинах сложившейся ситуации и о мерах, применяемых для ее изменения. Перевозчик ведет набор водителей, пятеро уже приступили к работе.

Одна из главных тем встречи — сроки окончания капитального ремонта городского бассейна. По словам главы округа, завершение работ запланировано до конца года.

Обращения жителей также касались сферы ЖКХ, ремонта и содержания многоквартирных домов, вывоза мусора, открытия новых летних лагерей на территории округа.



"Проводим выездные администрации в сельской местности, на удаленных территориях, чтобы жители могли озвучить проблемные вопросы и получить на них ответы. Мы также ввели новую практику — проведение выездных администраций на предприятиях. Начали с градообразующих предприятий «СМПП» и «СМК», сегодня приехали на «Аэросилу». Работникам не нужно тратить время на запись к профильным специалистам и дорогу. Сотрудники компании задавали вопросы об отоплении, работе управляющих компаний и многом другом. Обращения приняты в работу, заявителям будет дана обратная связь», — сказал Сергей Мужальских.

«Выездная администрация актуальна для людей, которые из-за загруженности не имеют возможности попасть на прием к профильным специалистам и главе округа. Наше предприятие выполняет государственный заказ, задействованы три смены. Если подобные выездные приемы продолжатся, нашим сотрудникам будет проще решать проблемы и сосредоточиться на выполнении рабочих задач», — отметил заместитель директора Олег Голосеев.

Работа выездных администраций будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.