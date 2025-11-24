Выездная администрация пройдет в Жуковском 27 ноября

27 ноября в Жуковском на базе общеобразовательной школы № 6 состоится выездная администрация. Жители смогут задать любые интересующие их вопросы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Предварительная запись не требуется, прийти на выездную администрацию может любой желающий.

На мероприятии будут присутствовать глава городского округа Жуковский Андроник Пак, заместители главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов и члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Выездная администрация начнется в 18:00 по адресу: улица Школьная, 6 (школа № 6).

20 ноября выездная администрация проводилась в школе № 8. Встреча с жителями была посвящена вопросам здравоохранения. Глава городского округа Жуковский Андроник Пак вместе с заместителем министра здравоохранения Московской области Еленой Зинатулиной, главным врачом жуковской областной клинической больницы Лилией Бусыгиной, сотрудниками больницы, специалистами администрации, депутатами и членами Общественной палаты ответили на поступившие вопросы горожан. Часть из которых решили на месте, а решение других взяли на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.