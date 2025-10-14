Выездная администрация пройдет в Жуковском 16 октября

16 октября в Жуковском на базе общеобразовательной школы № 5 имени Ю. А. Гарнаева состоится выездная администрация. Жители смогут задать любые интересующие их вопросы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Предварительная запись не требуется, прийти на выездную администрацию может любой желающий.

На мероприятии будут присутствовать глава городского округа Жуковский Андроник Пак, заместители главы, сотрудники профильных управлений администрации города, управляющие организации, депутаты городского Совета депутатов и члены Общественной палаты городского округа Жуковский.

Адрес проведения выездной администрации: улица Гарнаева, 3а (школа № 5). Начало — в 18:00.

Ранее встреча с жителями проводилась в лицее № 14 имени М. М. Громова. Глава Жуковского вместе с профильными специалистами администрации и организаций, депутатами, членами Общественной палаты ответили на поступившие вопросы горожан. Часть из которых решили на месте, а решение других взяли на контроль.

Вопросы касались благоустройства, работы управляющих компаний, транспорта, спорта и здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.