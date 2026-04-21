Выездная администрация пройдет в Бронницах 23 апреля

Встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет 23 апреля в Бронницах. Мероприятие начнется в 17:00 в фойе культурно-досугового центра «Бронницы» на улице Советской, 61, основной темой станет здравоохранение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг представители администрации и городских служб проведут открытый прием жителей. Горожане смогут задать интересующие вопросы, обозначить проблемные ситуации и внести предложения по работе муниципальных подразделений. Основное внимание на встрече планируется уделить теме здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.