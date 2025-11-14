Выездная администрация отработала в Лицее Протвино городского округа Серпухов

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко рассмотрел актуальные обращения граждан вместе со своими заместителями, депутатами окружного Совета Николаем Пушкиным, Владимиром Барминым и Сергеем Вольховским, руководителями профильных подразделений. В топе тем — благоустройство, ЖКХ, социальная сфера, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Протвинцы обратились с инициативой об обустройстве спортивной площадки во дворе домов 8, 10, 12 Заводского проезда. Аналогичный запрос поступил по Фестивальному проезду, дома 19-21 — озеленение дворовой территории, оснащение ее скамейками, обновление пешеходных дорожек. Рассматривается возможность включения обоих адресов в перечень плановых работ по программам благоустройства на 2026 год.

Кроме того, был поднят вопрос о включении многоквартирных домов по ул. Московской, д. 2 и 4 в программу капитального ремонта. Жителям подробно разъяснили алгоритм и условия вхождения в программу.

По ситуации с благоустройством дороги к домам 31-35 по ул. Ленина принято решение о назначении дополнительного совещания для детальной проработки данного вопроса. Учитывая, что земля имеет федеральный статус, рассмотрят вариант оформления сервитута. Специалисты дорожной службы уже выезжали на место.

Особый интерес протвинцы проявляют к благоустройству сквера «Мирабель». Жители предложили конкретные рекомендации, которые постараемся учесть при реализации проекта. Каждая инициатива — важный элемент в формировании комфортной и современной городской среды.

Следующая выездная администрация пройдет 19 ноября в школе № 1.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.