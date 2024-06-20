Выездная администрация началась в Старых Химках

В Старых Химках началась встреча представителей управлений с жителями городского округа. В формате выездной администрации химчане получат консультации у представителей администрации города и профильных служб по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Прием граждан продлится до 20:00 по адресу: улица Ватутина, дом 2 (лицей № 7). Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

Кроме того, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Всего с начала года во всех микрорайонах городского округа Химки провели 24 выездные администрации. К профильным специалистам обратились более 1 300 химчан. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и обслуживания общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.