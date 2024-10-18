Выездная администрация для старост прошла в Ступине

Старосты выступают связующим звеном, способствуя активизации инициатив общественности и привлекая граждан к решению вопросов местного значения, основываясь на интересах населения.

В формате выездной администрации встреча проходила с главой округа, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Мужальских, председателем Ассоциации старост Подмосковья Федором Степановым, профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и полиции.

На встрече обсудили вопросы благоустройства, дорожной инфраструктуры, здравоохранения, ЖКХ, торговли, реализации социальных инициатив и другое.

«Такое общение помогает нам наладить тесный контакт со старостами и лучше понять потребности жителей сельских территорий. Староста — проводник между муниципальной властью и жителями. Старосты на местах лучше понимают, как сделать наш округ комфортным для жизни», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, проведение выездных администраций будет продолжено, чтобы каждый мог задать вопросы и получить на них ответы, высказать предложения по развитию округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.