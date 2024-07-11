Выездная администрация для старост прошла в городском округе Ступино

В пансионате «Заря», в деревне Петрово городского округа Ступино, прошла выездная администрация в новом формате — старосты из четырех подмосковных округов обсуждали актуальные вопросы с представителями профильных министерств и ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во встрече также приняли участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, глава Каширы Михаил Шувалов, глава Чехова Михаил Собакин, председатель Ассоциации сельских старост Московской области Федор Степанов и депутаты окружного Совета депутатов.

Более 70 старост из Ступино, Чехова, Каширы и Серпухова смогли напрямую задать вопросы и получить ответы от глав муниципалитетов, сотрудников региональных министерств, а также представителей ПАО «Россети», АО «Мособлгаз».

«По инициативе вице-губернатора Подмосковья Марии Николаевны Нагорной, Ассоциации старост Подмосковья проводим выездную администрацию для старост сельских населенных пунктов. В регионе и в нашем округе ведется активная работа со старостами. Старосты — это проводники между жителями и органами местного самоуправления. Они живут в своём населённом пункте, знают проблематику, запросы жителей и оперативно доносят до нас информацию. Уверен, встреча в таком формате поможет найти ответы на большое количество вопросов», — отметил Сергей Мужальских.

Обращения жителей сельских населенных пунктов, озвученные старостами, касались развития дорожно-транспортной инфраструктуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, экологии, здравоохранения, благоустройства, установки дополнительного освещения, газификации.

Такой формат встреч в ближайшее время охватит все муниципалитеты региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.