Выдающимся ступинцам вручили сертификаты о занесении на Доску почета

В преддверии дня города на обновленную Доску почета в этом году занесены имена 80 заслуженных и уважаемых людей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие городского округа Ступино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня в торжественной обстановке заместитель главы округа Сергей Протопопов вручил свидетельства лучшим работникам промышленных предприятий.

«Наш округ — индустриально развитый муниципалитет Московской области, который обеспечивает стабильное развитие экономики региона. Долгие годы Ступино вносит вклад в различные уровни бюджета и достигает основные показатели в данной сфере. Это заслуга ответственных и самоотверженных тружеников, которые работают во всех отраслях экономики и заинтересованы в развитии округа. Занесение на Доску почета — это признание вашего труда и заслуг. Благодарю за вашу работу, успехи и достижения», — отметил Сергей Протопопов.

За большой профессиональный и личный вклад в социально-экономическое развитие округа 53 работникам предприятий вручены свидетельства о занесении на Доску почета.

Среди заслуженных людей — Людмила Бубко, оператор машинного доения ЗАО «Леонтьево».

«Для меня, как и для остальных людей, занесенных сегодня на Доску почета, — это важное и ответственное событие. Мы трудимся в разных сферах деятельности, на разных территориях на благо родного округа. Моя трудовая деятельность связана с сохранением и развитием сельского хозяйства. Будем продолжать трудиться и приумножать наши достижения», — сказала Людмила Бубко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.