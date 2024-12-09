Выдающихся Героев всех времен поздравили в День Героев Отечества в Подмосковье

9 декабря в России чествуют тех, кто удостоен самых почетных государственных наград — Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Награждение прошло и в Подмосковье, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, большая гордость, что в Подмосковье много отважных и сильных духом людей.

«В разные эпохи на полях сражений они защищали свободу и независимость Отечества. Истории их жизни не оставляют равнодушных. С глубоким уважением мы вспоминаем подвиги Героев Великой Отечественной войны, восхищаемся самоотверженностью участников специальной военной операции. С риском для жизни на фронте они выполняют боевые задачи и спасают товарищей. Этот день также напоминает нам о том, что в жизни каждого человека всегда есть место настоящим поступкам во имя Родины», — сказал Брынцалов.

В День Героев Отечества в рамках проекта «Историческая память»партийный актив адресно поздравил всех причастных.

В Одинцове партийцы поздравили участника Великой Отечественной войны, который в 2026 году отметит свое 100-летие. Константин Сергеевич Федотов — участник Великой Отечественной войны, разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Константин Сергеевич и сегодня, несмотря на возраст, ведет активную общественную жизнь иработает на благо Одинцовского округа и всей России.

В Пушкино в День Героев Отечества депутат фракции «Единой России» местного Совета депутатов Дмитрий Кульков встретился с бойцом СВО, который прибыл в родной округ на краткосрочный отпуск.

«С Михаилом я знаком давно, он бывший сотрудник нашего предприятия, в зоне СВО он служит с 2022 года. Когда выдается возможность, всегда находим время, чтобы встретиться. Сегодня поговорили о важном —обсудили помощь для семьи Михаила, в частности, помощь с организацией новогоднего досуга и праздничных подарков для детей. В День Героев Отечества хочу выразить слова поддержки и благодарности всем, кто служит и защищает нашу страну. Мы гордимся вами и делаем все возможное, чтобыпомочь вам и вашим близким. Михаил и его товарищи — настоящие герои, и мы будем помнить о них и продолжать оказывать поддержку, пока это будет необходимо», — прокомментировал Кульков.

Помимо этого, к памятной дате «Единая Россия» открыла в регионе 37 «Парт Героев» и 2 мурала в рамках проекта «Лица Героев».

Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции Олег Жолобов совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Евгенией Хрусталевой, партактивом, педагогами и учениками приняли участие в открытии стены памяти.

В Егорьевске открыли мурал, посвященный учительнице начальных классов Матрене Вольской в школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов.

Также к 9 декабря было открыто почти 500 Парт героев, столько же проведено Уроков мужества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.