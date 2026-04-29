В Госдуме хотят поднять штрафы за отказ от питомцев до десятков тысяч рублей

Депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили увеличить штрафы за отказ владельцев от домашних животных. Соответствующее письмо они направили председателю правительства Михаилу Мишустину. Инициативу, по словам парламентариев, целесообразно направить на поддержку приютов, сообщает ТАСС .

В настоящее время выбрасывание питомца на улицу подпадает под статью о нарушении требований к содержанию животных. Штраф для граждан составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Депутаты считают эту сумму недостаточной и предлагают выделить отказ от животного в отдельный состав правонарушения, значительно увеличив размер взыскания. Авторы инициативы также хотят ввести механизм целевого направления этих средств в приюты.

Проблема бездомных животных в России носит системный характер. По данным исследования 2025 года, в стране насчитывается около 3,6 миллиона бездомных животных, причем большинство из них ранее были домашними. Отказ от питомцев создает дополнительную нагрузку на приюты и региональные бюджеты. В 2024 году субъекты РФ направили на отлов, лечение и содержание бездомных животных более 12 миллиардов рублей.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить число случаев отказа от питомцев и создать дополнительный источник финансирования для приютов. Идею депутатов еще предстоит обсуждать в профильных комитетах и правительстве. В случае одобрения законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы.

