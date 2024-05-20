Выборы старост провели сразу в двух населенных пунктах Подольска

Сразу в двух населенных пунктах подмосковного Подольска прошли выборы старост. В деревне Алтухово во время схода жителей старостой выбрана Раиса Коретникова, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Она проживает в Алтухове с 1958 года, на должности старосты пребывает с 2004 года. Раиса неравнодушна к развитию деревни и к улучшению условий проживания односельчан. Уделяет большое внимание вопросам благоустройства и развитию инфраструктуры деревни: ремонту дорог, установки уличного освещения, регулярной уборки мусора.

В Харитонове жители вновь оказали доверие Елене Соломатиной, которая выполняет обязанности старосты деревни с мая 2022 года. Она принимает активное участие в жизни населенного пункта, постоянно организовывает развлекательные программы, приуроченные к праздникам.

С этого года старост муниципального образования избирают на срок 5 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.