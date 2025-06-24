Эксперт по переговорам Алексей Кобелюка рассказал, как правильно ругаться с сотрудниками государственных и частных учреждений, которые не хотят выполнять свои обязанности, сообщает Life.ru .

«Вы — клиент, и за ваши налоги учреждение должно выполнять свои функции. Например, при получении справки или документа вы должны знать, куда идти, режим работы учреждения и какие законы регулируют их деятельность», — заявил специалист.

Также, по мнению Кобелюки, перед походом в госучреждение важно изучить нужные нормативы и законы, чтобы общаться с бюрократами на их же языке. В конфликтной ситуации стоит не бояться показывать телефон с нужной информацией и привлекать вышестоящее руководство, чтобы права клиента в получении услуги не были нарушены. Однако агрессия в подобных ситуациях не помогает улучшить ситуацию, больше успеха принесут спокойный тон, уверенность и знание своих прав.

Более того, важно не забывать, что в общественных местах человек имеет право фиксировать на видео или диктофон происходящее, чтобы доказать неправомерные действия сотрудников.

При этом в частных организациях ситуация чуть сложнее, так как они действуют в рамках гражданского законодательства. При нарушении прав человек может обратиться к исполнительной власти. При конфликтах в подобных случаях эксперт рекомендовал предупреждать о намерении обратиться в соответсвующие органы.

В случае, если двое не могут договориться, третья сторона в лице государства или контролирующего органа выступает медиатором. Кобелюка заключил, что важно не пытаться запугивать сторону конфликта связями, органами, агрессией, гораздо более эффективны спокойное предупреждение и информирование о возможных последствиях.