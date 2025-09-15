Введение безвиза между Россией и Китаем заинтересовало путешественников

Спрос на поездки в Китай в России вырос в два раза после отмены виз

С 15 сентября 2025 года, когда Китай официально ввел безвизовый режим для россиян на 30 дней, спрос на авиабилеты и бронирование отелей в Поднебесной вырос почти в два раза, сообщает газета «Известия» .

Как сообщают ведущие туристические сервисы, количество поисковых запросов на авиабилеты в КНР увеличилось на 350% по сравнению с последним месяцем, а продажи билетов на период с сентября по декабрь выросли на 34% относительно прошлого года.

Наиболее популярными направлениями среди российских туристов стали Пекин и Шанхай, где средняя стоимость перелета составляет 45 и 66 тысяч рублей соответственно. Значительный интерес также наблюдается к курортам острова Хайнань, известным своими пляжами и теплым климатом.

«Раньше поездка в Китай казалась диковинкой, но сейчас туда отправляется все больше путешественников», — отмечает заместитель директора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин.

Эксперты туриндустрии подчеркивают, что отмена визовых требований не только упрощает процедуру оформления поездок, но и дает существенную экономию — до 100 долларов на человека. По прогнозам Российского союза туриндустрии, рост турпотока в Китай составит не менее 25% в годовом выражении. Особенно перспективными считаются комбинированные туры, позволяющие за одну поездку посетить несколько регионов страны.

В ответ на шаг китайской стороны Россия готовит симметричные меры по упрощению въезда для граждан КНР. Как заявили в Минэкономразвития, к 2030 году число китайских туристов в России должно достичь 5,7 миллиона человек в год. Для достижения этих показателей предстоит серьезная работа по развитию туристической инфраструктуры и адаптации ее к потребностям путешественников из Китая.