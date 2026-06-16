Вузы Подмосковья вошли в топ-100 рейтинга RAEX-2026

ГГТУ и ГСГУ из Подмосковья вошли в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX-2026. Университеты заняли 85-е и 88-е места соответственно. Приемная кампания стартует 20 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Государственный гуманитарно-технический университет занял 85-е место в рейтинге RAEX-2026, а Государственный социально-гуманитарный университет — 88-е. Подмосковные вузы входят в топ-100 сильнейших уже семь лет подряд среди более чем тысячи учебных заведений страны.

В ведомстве отметили, что присутствие в рейтинге подтверждает развитие университетов и их вклад в подготовку востребованных специалистов для региона. В июне этого года в ГСГУ впервые выпускаются учителя английского и китайского языков для школ.

Кроме того, ГГТУ и ГСГУ разделили 11-е место в рейтинге Минтруда по трудоустройству выпускников в сфере образования. Рейтинг RAEX формируется с 2012 года на основе 45 показателей, объединенных в три блока: качество образования, востребованность выпускников и уровень научно-исследовательской деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.