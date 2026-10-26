Вуз из Балашихи заключил соглашения с ВДНХ и «Агроэкспортом»

Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского из Балашихи подписал соглашения с ВДНХ и федеральным центром «Агроэкспорт» для подготовки кадров и развития сельских территорий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашения подписали на научно-экспертной сессии «Социальный капитал сельских территорий — синергия педагогической науки и отраслевых институтов». Она прошла в Москве, в здании президиума Российской академии образования на Большой Полянке.

Участниками стали представители Минсельхоза России, Минобрнауки, Минпросвещения, академии образования, аграрных вузов, сельских школ, институтов развития, ученые и лидеры агробизнеса. Они обсудили кадровый дефицит на селе, объединение методологических разработок академии с компетенциями вуза, господдержку сельских территорий через образование, раннюю профориентацию и социальные инициативы.

Партнерство с ВДНХ предусматривает совместные просветительские проекты для популяризации аграрного образования и современного образа жизни и работы на селе. Соглашение с Федеральным центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт» предполагает создание специализированных образовательных программ, обмен аналитикой и профильные мероприятия для подготовки специалистов по международной торговле российской сельхозпродукцией.

Университет почти сто лет готовит кадры для агропромышленного комплекса. В нем учатся более 6,5 тыс. студентов по управленческим и технологическим направлениям. Вуз входит в топ-3 по результатам независимой оценки качества образования, развивает агротехнологические классы в сельских школах и выполняет поручение президента России по научно-методическому сопровождению госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что партнерства укрепляют позиции региона в аграрной науке и образовании. Сотрудничество поможет готовить для предприятий Подмосковья и России специалистов, способных решать задачи продовольственной безопасности и наращивания экспорта.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.