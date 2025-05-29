ВЦИОМ: россияне продолжают бить детей в качестве наказания

Физические наказания все еще распространены в качестве меры воспитания детей в России. Это стало известно благодаря результатам опроса ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, каждый четвертый опрошенный сталкивался с тем, что его били ремнем в детстве. Еще столько же людей отметило, что их «воспитывали» с помощью других телесных наказаний.

Еще треть россиян заявили, что их ставили в угол. Редко в ответах встречался такой вид наказания, как лишение ТВ, прогулок, карманных денег.

Выяснилось, что мужчин в детстве чаще всего ставили в угол, били ремнем или лишали чего-либо. А вот разговоры к ним применялись реже — их чаще всего вели с девочками.

Ответы россиян привели к выводу, что силовые методы воспитания оставались популярными у нескольких поколений россиян. Этому виду наказания подвергались в том числе зумеры и миллениалы.

Современные родители же ответили, что предпочитают чаще разговаривать с детьми, лишать их ТВ, приставок и гаджетов в качестве наказания. Из опроса следует, что физические наказания остались, но стали «мягче» — ремень ушел в сторону. Родители стали отдавать предпочтение подзатыльникам, шлепкам.