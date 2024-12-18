ВЦИОМ: 53% опрошенных россиян считают 2024 год удачным для себя

Каждый второй опрошенный россиянин назвал 2024 год в целом удачным для него и его семьи, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Мы видим, что последние три года доминируют оценки, скорее, позитивные. В 2022-м 52% опрошенных назвали последние 12 месяцев в целом хорошим временем для себя. В 2023 году даже больше — 57%, и сейчас 53%», — сказал Федоров на пресс-конференции об основных трендах уходящего года.

Он добавил, что 43% опрошенных россиян характеризуют 2024 год как тяжелый и трудный лично для них и их семей.

«Скорее негативные оценки за последние 3 года уступают позитивным, но все же имеют место быть. В 2022 году — 45%, 41% — в 2023-м, а сейчас, в декабре 2024 года, 43% респондентов ответили, что для них и их семей год в целом был тяжелым и сложным» — отметил Федоров.