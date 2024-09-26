Второй квест-забег с дополненной реальностью КультRUN провели в Королеве. Об этом РИАМО сообщил лидер международного проекта «Удобный город» Александр Касьянов.

Во втором квест-забеге приняли участие в том числе молодые люди с ограниченными возможностям здоровья.

Культурно-исторический квест-забег «КультRUN» создан в коллаборации Совета Первых Московской области и специалистов проекта «Удобный город».

Он призван повысить уровень знаний о культурно-историческом наследии Подмосковья, а его целью является популяризация активного туристического отдыха и формирование региональной идентичности у школьников и студентов Московской области.

В торжественном открытии приняли участие директор АНО «Международный центр развития креативных индустрий „КРЕАДЭВ“ Татьяна Храпко, председатель оргкомитета Культурно-исторического квест-забега „КультRUN“ Матвей Панасик, заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова Анастасия, эксперты проекта „Удобный город“.

В разработке маршрута квеста использовались современные технологии. Так, Участники «КультRUN» смогли узнать о истории и культуре наукограда Королев не только с помощью стандартных мультимедийных материалов, но и в формате интерактивных заданий в дополненной реальности (AR). С помощью собственных смартфонов участники смогли увидеть на реальных исторических объектах самого большого наукограда элементы AR — билеты, ракету, робота, карту Подмосковья и многое другое. Кроме того, у них была возможность услышать исторические факты и прочитать о них. Увидеть объекты Королева можно на сайте из любой точки мира на сайте.

Такой фиджитал-формат делает процесс познания увлекательным и динамичным.

«Креативное творческое начало с использованием современных технологий является драйвером удобных и полезных вещей, которые мы реализуем во всех городах Московской области. С удовольствием поддерживаем такой важный культурно-исторический проект», — сказала ТатьянаХрапко.

В квест-забег приняли участие школьники и студенты Московской области.

Квест-забег организаторы продолжат проводить в других городах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.