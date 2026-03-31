Второй иностранный язык не будет обязательным для изучения в школах России

Обязательное изучение второго зарубежного языка не планируется в старших классах школ. Это возможно только по желанию подростков и заявлению родителей, говорится в проекте Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости .

До этого в соцсетях появилась информация о том, что министерство собирается сделать второй иностранный язык в школах России обязательным.

В документе отмечается, что иностранный язык можно изучать по заявлению учеников, родителей и при наличии в школе условий для этого.

В марте глава Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко говорил, что Минпросвещения РФ разработало новый стандарт обучения для 10- и 11-классников. Документ может начать действовать с 1 сентября следующего года.

