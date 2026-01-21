Второй форум Знание.Государство объединит более 3 тыс госслужащих

Российское общество «Знание» накануне Дня государственного служащего проведет второй форум Знание.Государство, который состоится 23 января 2026 года в Москве на площадке Национального центра «Россия». Свыше 3000 представителей федеральных и региональных органов власти соберутся, чтобы получить актуальные знания и инструменты для решения ключевых задач государственного управления, сообщает пресс-служба организаторов.

Форум направлен на повышение престижа и общественной значимости государственной службы как ключевого института, обеспечивающего суверенитет, устойчивость и развитие Российской Федерации. Работа форума будет организована по нескольким трекам, включая укрепление государственности, цифровизацию государственного управления, карьеру госслужащего. Среди ключевых тем — национальные цели развития и механизмы их достижения, роль России в современном мире, вопросы государственной политики и управления, обеспечение законности и правопорядка, герои специальной военной операции на госслужбе.

«Форум Знание.Государство стал одной из площадок для профессионального развития государственных служащих, местом, где они могут обмениваться опытом и лучшими практиками. В рамках программы мы подготовили лекции, мастер-классы. Выдающиеся люди поделятся с участниками актуальными знаниями, которые госслужащие смогут применять в работе. Уверен, что участники форума расширят свой кругозор, навыки и компетенции, что даст им возможность еще более эффективно решать стоящие перед страной задачи», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В программе примут участие служащие федеральных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, включая молодых госслужащих. Ожидается более 3 тыс. очных участников. Прямая трансляция событий будет доступна для госслужащих из всех регионов России в эфире Знание.ТВ и на телеканале «Эра» Триколор.

Также ко Дню государственного служащего с 19 января по 1 февраля Общество «Знание» по всей стране проведет просветительскую акцию для старшеклассников и студентов. Лекторы, педагоги и советники по воспитанию расскажут об этапах развития государственной службы в России, ее правовом регулировании и основных принципах, а также о карьерных перспективах и возможностях, которые госслужба открывает для молодежи. Основой тематических мероприятий станут методические материалы «Государственная служба — твое призвание» от Общества «Знание».