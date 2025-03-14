Второй этап модернизации контейнерных площадок реализуется в Подмосковье

В городах и округах региона в самом разгаре второй этап модернизации контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Работы проводят администрации муниципалитетов совместно с региональными операторами, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Курирует программу Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. К июлю планируем минимизировать их число ещё на порядка 900 пунктах. Основная задача — расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В Кашире обновили 10 контейнерных площадок, в ближайшее время планируется еще 14.

В Зарайске организовали шесть новых контейнерных площадок.

В Ленинском городском округе на сегодняшний день уже обновлены 33 площадки, на 2 этап 2025 года запланировано модернизировать еще 46 площадок.

В Домодедово модернизировано 46 площадок, к модернизации на 2 этап отобрана еще 41 площадка.

В Котельниках из пяти запланированных площадок уже модернизированы две.

В Дзержинском обновлены шесть площадок, запланировано еще 10.

Второй этап модернизации пунктов накопления ТКО на территории Московской области планируется завершить до 15 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.