Второй день выборов депутатов в Государственную думу и Мособлдуму стартовал в Солнечногорске

85 избирательных участков открылись на территории городского округа Солнечногорск во второй день выборов — 19 сентября. Выборы депутатов Государственной думы и Мособлдумы пройдут до воскресенья, 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам вчерашнего дня на территории Московской области явка избирателей составила 24,37%: на избирательных участках — 18,23%, дистанционное электронное голосование — 69,91%.

«Пока большинство жителей голосуют на участках или с помощью дистанционного электронного голосования, для жителей 41 удаленного населенного пункта организована работа выездных избирательных комиссий. Такой формат позволяет принять участие в голосовании даже там, где нет постоянного избирательного участка. Также продолжается голосование на дому для жителей, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Адрес своего избирательного участка можно уточнить по ссылке: http://www.cikrf.ru/digital-services/nayti-svoy-izbiratelnyy-uchastok/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.