Второй день подряд: петербуржцы остались без сотовой связи и интернета

сегодня в 11:49

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на отключение сотовой связи и интернета

На территории Санкт-Петербурга с раннего утра вторника наблюдаются перебои в работе сотовых сетей и мобильного интернета, следует из данных на сайте detector404.ru .

Местные жители жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью и интернетом. У ряда пользователей «отвалилось» и телевидение.

Проблемы возникают вне зависимости от того, каким сотовым оператором пользуется человек. При этом сайтами и приложениями из «белого списка» воспользоваться можно.

Ранее в Северной столице объявляли опасность атаки БПЛА. Она была снята около 9:30, но проблемы со связью в городе сохранились.

