Вторая по силе в 2026 году вспышка произошла на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о новой мощной вспышке класса Х на Солнце, второй по величине в 2026 году. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале лаборатории.

По данным специалистов, зарегистрирована вспышка X4.21, достигшая пикового значения в 15:13. Отмечается, что для большинства экстремальных вспышек в данном районе характерны два пика, и прогнозируется возможность повторного усиления.

Эта вспышка стала пятой в текущем году, получившей классификацию Х. Наиболее интенсивная вспышка была зафиксирована в понедельник и оценена в Х8.1.

Ранее сильные вспышки на Солнце фиксировались 1 февраля. Тогда в период с 05:00 до 08:00 по московскому времени было зафиксировано три вспышки.

