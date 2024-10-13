ВСУ вывезли сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

сегодня в 11:59

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева рассказала, что украинцы вывезли с занятой территории сельскохозяйственную технику, район был полностью разграблен. Об этом сообщает ТАСС .

«Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», — уточнила Дегтярева.

Она добавила, что оставшуюся в районе технику противник сжег.

По словам главы района, ей стало известно о расстрелах мирных жителей, которые были при эвакуации, а также множестве других преступлений бойцов ВСУ, совершенных на территории.

Нападение украинцев на Курскую область началась 6 августа. В регионе сейчас действует режим ЧС федерального характера.