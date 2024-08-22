ВСУ потеряли более 4,7 тыс военнослужащих на курском направлении с начала боев

Киевский режим потерял более 4,7 тыс. военнослужащих ВСУ за время боевых действий на курском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, всего были уничтожены 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера и т. д. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника. Было убито и ранено 45 человек, а также уничтожен танк и 4 боевые бронированные машины.

В лесу в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка ликвидированы диверсанты из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также уничтожены две боевые бронированные машины и 7 военнослужащих. Один украинский военный взят в плен.