ВСУ потеряли 315 бойцов при нападении на Курскую область

Украинская армия при атаке на Курскую область РФ потеряла 315 бойцов, из них не менее 100 военных были убиты, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Глава государства Владимир Путин в среду проводит совещание по вопросу ситуации в Курской области. В нем участвуют министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.

«Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков», — добавил Герасимов.

В Курской области второй день наблюдается напряженная ситуация. Территорию постоянно обстреливают ВСУ. Атаки украинцы начали утром 6 августа. Они ведутся с помощью дронов, еще через российскую госграницу пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.