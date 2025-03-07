Встречу с жителями по транспортным вопросам провели в Балашихе

Член фракции «Единая Россия» Сергей Щукин вместе с членами местного политсовета партии «Единая Россия» Михаилом Объедковым и Алексеем Ковалевым, а также представителями РЖД, встретились с жителями улицы Лесопарковая и деревни Федурново Балашихи, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» обсуждались важные транспортные вопросы, связанные со строительством Этапа XI «Станция конечного оборота поездов Железнодорожная» МЦД-4. Встреча прошла в формате открытого диалога, где жители смогли задать интересующие их вопросы и поделиться своими проблемами.

«Мы выслушали пожелания, ситуацию проанализируем и выработаем эффективное решение. Те вопросы, которые на месте не удалось решить, мы взяли в работу», — отметил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Сергей Щукин.

Также были обсуждены планы по реконструкции Носовихинского шоссе, улицы Керамическая, строительство путепровода в деревне Черное, а также реконструкция и строительство улицы Струве от ул. Корнилаева до ул. Рождественская и реконструкция ул. Шестой на участке от ул. Струве до ул. Главная в районе строящейся областной больницы. Не обошли вниманием и расширение Автозаводской и Пролетарской улиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.