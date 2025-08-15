Встречу администрации Волоколамского округа с жителями провели в селе Осташево

В здании Осташевской начальной школы на вопросы волоколамцев также ответили ее профильные заместители, руководители ресурсоснабжающих организаций, представители волоколамской больницы.

Темами для обсуждения стали ЖКХ, газификация, ремонт дорог, работа общественного транспорта и другие.

«Выездная администрация удобна тем, что разные проблемы можно обсудить с компетентными специалистами в одном месте. При этом людям не нужно ехать для этого в Волоколамск», — отметила Наталья Козлова.

Все поступившие во время встречи обращения взяли в работу. На некоторые вопросы жители получили ответы сразу, другие будут детально рассмотрены для поиска наилучших путей решения.

Также осташевцам рассказали о положительных переменах в селе. В прошлом году после проведенного капитального ремонта свои двери открыло расположенное здесь инфекционное отделение, а также отделение сестринского ухода. Идет к завершению ремонт главного корпуса больницы. Провели замену теплосетей. В настоящее время завершается комплексное благоустройство дворовой территории в микрорайоне у домов № 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.